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Новая техника ВС РФ

Вторая эскадрилья Су-34 ЦВО приступила к учебным полетам

В октябре авиационный полк округа, дислоцированный в Челябинской области, завершил перевооружение на новейшие самолеты поколения 4++

ТАСС, 21 ноября. Экипажи второй эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, приступили к первым учебно-тренировочным полетам на многофункциональных истребителях-бомбардировщиках Су-34. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Во время полетов летчики изучают новейшую авиационную технику, отрабатывают взлет, посадку, ведение воздушной разведки, а также взаимодействие с группой руководства полетами", - уточнили в пресс-службе.

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В октябре авиационный полк ЦВО завершил перевооружение на новейшие самолеты поколения 4++. Последние три самолета были перебазированы в Челябинскую область, сформировав тем самым вторую эскадрилью Су-34. Летный и технический состав, который будет эксплуатировать и обслуживать истребители-бомбардировщики, прошел курс переобучения в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.

Многофункциональный фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4++. Независимо от времени суток и метеоусловий он способен эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели в любом географическом районе с применением всей номенклатуры авиационных боеприпасов, в том числе высокоточных.

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РоссияНовая техника ВС РФЧелябинская область
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