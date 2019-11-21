Вторая эскадрилья Су-34 ЦВО приступила к учебным полетам

ТАСС, 21 ноября. Экипажи второй эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, приступили к первым учебно-тренировочным полетам на многофункциональных истребителях-бомбардировщиках Су-34. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Во время полетов летчики изучают новейшую авиационную технику, отрабатывают взлет, посадку, ведение воздушной разведки, а также взаимодействие с группой руководства полетами", - уточнили в пресс-службе.