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Двое эвакуированных из Ирака детей прибыли в Челябинск после обследования в Москве

Региональные власти заявили, что окажут им необходимую помощь

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Рейс из Москвы с двумя эвакуированными из Ирака детьми прибыл в четверг в Челябинск. Дети будут проживать с родственниками на территории Челябинской области, власти им окажут необходимую помощь, сообщила в четверг журналистам первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

"Два ребенка 2018 и 2016 годов рождения сегодня прибыли в Челябинск вместе с женой их дяди. Дети в жутчайшем стрессе", - сказала Гехт.

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Спецборт МЧС из Ирака, который доставил в Россию 32 ребенка в возрасте от года до девяти лет, обнаруженных в тюрьмах и приютах Багдада, прибыл в Москву 18 ноября. Всех детей направили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ.

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС 18 ноября. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена, и в Багдаде их почти не осталось.

Теги
ИракРоссияГехт, Ирина АльфредовнаЧелябинская область
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