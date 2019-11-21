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Трое детей, эвакуированных из Ирака, прибыли в Свердловскую область

В регионе их будут курировать все органы, необходимость участия которых может возникнуть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Трое детей, доставленных в Москву 18 ноября из мест лишения свободы в Ираке, прибыли в Свердловскую область. Об этом ТАСС в четверг сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Детей доставили в Свердловскую область. Мы находимся на связи с законным представителем и готовы оказать детям своевременную помощь", - сказал он.

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Детский омбудсмен сообщал, что в регионе детей будут курировать все органы, необходимость участия которых может возникнуть.

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС 18 ноября. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена и в Багдаде их почти не осталось.

Теги
ИракРоссияСвердловская область
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