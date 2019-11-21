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Тюменские власти к апрелю 2020 года разработают новую инвестиционную программу региона

По словам губернатора Александра Моора, планируется уделить особое внимание областным источникам инвестиций

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Новая программа инвестиционного развития Тюменской области будет разработана до 1 апреля 2020 года. Ее создание необходимо из-за снижения инвестиционного притока в регион после завершения проекта строительства крупнейшего в России нефтехимического комплекса "Запсибнетфехим", сообщил в четверг в своем ежегодном послании губернатор Александр Моор.

"До 1 апреля 2020 года подготовить совершенно новую, учитывающую все актуальные факторы, тенденции и вызовы программу инвестиционного развития Тюменской области. <…> Идет неизбежное снижение инвестиционного притока, связанное прежде всего с завершением строительства "Запсибнефтехима". В 2018 году он дал более 40% всего объема привлеченных областью инвестиций", - сказал Моор.

По его словам, в новой стратегии нужно уделить особое внимание региональным источникам инвестиций. "Их мобилизация потребует гораздо более точечной, скрупулезной работы, чем та, которую мы вели в прошлом. <…> Нужно сделать все от нас зависящее для создания двух экономических кластеров - межрегионального нефтепромышленного, под эгидой компании "Газпромнефть", и регионального нефтехимического, ядром которого выступает "Сибур", - отметил он.

В сентябре на X Нефтегазовом форуме в Тюмени Моор сообщил, что объем инвестиций в основной капитал региона в 2018 году составил более 380 млрд рублей.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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