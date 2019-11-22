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После ограбления мужчины возле аэропорта в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Неизвестные 21 ноября украли у мужчины около 30 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело после ограбления мужчины возле екатеринбургского аэропорта Кольцово возбуждено в Екатеринбурге. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в своем аккаунте в Instagram в пятницу.

"По факту вооруженного нападения возле отеля "Анджело" аэропорта Кольцово, совершенного около 19:20 (17:20 мск) 21 ноября, сотрудниками полиции Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия"). Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Представители МВД в настоящее время анализируют изъятые с места ЧП съемки с камер видеонаблюдения, проводят экспертизу обнаруженных гильз, выясняют личность хозяина сожженной машины, на которой скрылись злоумышленники, опрашивают потерпевшего и свидетелей", - говорится в сообщении.

По данным Горелых, раненному мужчине 1997 года рождения госпитализация не потребовалась. "Очевидно, что к налету тщательно готовились, об этом свидетельствуют все обстоятельства. Вероятнее всего, в кругу владельца похищенных денежных средств произошла утечка информации о предстоящей перевозке, криминальный результат не заставил себя долго ждать. Сыщики угрозыска выяснили, что украденные деньги, по предварительным данным, принадлежали предпринимателю, работающему в сфере торговли одеждой", - отметил Валерий Горелых.

Источник в экстренных службах региона сообщил в четверг ТАСС о вооруженном ограблении в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Неизвестные украли у мужчины около 30 млн рублей.

К раскрытию преступления привлечены оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области, добавил Горелых.

Теги
РоссияСвердловская область
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