Трое из шести пострадавших при пожаре в жилом доме в Сургуте находятся в тяжелом состоянии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Трое из шести пострадавших жителей многоквартирного дома в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где в понедельник утром произошел пожар, находятся в тяжелом состоянии. Среди них один ребенок, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

По данным администрации Сургута, пожар в двухэтажном доме с 28 квартирами в поселке Дорожный начался в понедельник утром. Возгорание удалось локализовать на площади 300 кв. м, а затем ликвидировать. Всего в доме 46 жильцов.

"Пять пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города Сургута. Трое пациентов, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, всего пострадали шесть человек, один от госпитализации отказался. СУ СК РФ по региону проводит проверку.