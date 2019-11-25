Совершивший жесткую посадку в ЯНАО вертолет был выпущен в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Совершивший жесткую посадку недалеко от села Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вертолет Ми-8 был выпущен в июле 2019 года, износа борта не было. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор Салехардского филиала авиакомпании "Ямал" Александр Пузырев.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил жесткую посадку после взлета с Новопортовского месторождения 24 ноября. Вертолет должен был следовать в Новый Уренгой, на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа, пострадавших нет. По данным МЧС, причиной жесткой посадки стал отказ хвостового винта на высоте 10 м при взлете.

"Вертолет новый, пролетал у нас буквально три месяца после завода-изготовителя. Никакого износа у него не было, он был выпущен в июле 2019 года", - сказал Пузырев, добавив, что вертолет подлежит ремонту.

По его словам, завод, который проведет восстановительный ремонт, пока не определен.