Тюменский суд не удовлетворил жалобу экс-главы Антипинского НПЗ о выплате $12 млн премии

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Тюменский областной суд не удовлетворил апелляцию директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко, требовавшего от завода выплаты премии в размере около $12 млн, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного суда.

Бывший глава АНПЗ обжаловал решение Ленинского районного суда Тюмени об отказе в выплате ему премии почти в $10 млн бонусов и $1,9 млн штрафов. Решение первой инстанции было вынесено 9 августа.

"Тюменский областной суд сегодня рассмотрел апелляцию Геннадия Лисовиченко, суть которой было - обжалование решения Ленинского районного суда Тюмени в отказе ему выплаты премии. Суд постановил: в удовлетворении исковых требований Лисовиченко Геннадия Алексеевича к акционерному обществу "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", о взыскании заработной платы (премии), денежной компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы (премии), в фактической выплате отказать. Решение Ленинского районного суда Тюмени оставить без изменений, апелляционную жалобу Лисовиченко оставить без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что Лисовиченко требует от завода выплаты премии в размере $10 млн за выполнение задачи, поставленной советом директоров. Завод должен был выполнить обязательства 15 ноября 2018 года, поэтому с учетом штрафа исковое заявление подано на сумму 752,7 млн рублей (около $12 млн).

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости переработки.

НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.