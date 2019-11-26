В МЧС назвали предварительную причину пожара в многоквартирном доме в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Нарушение правил технической эксплуатации электрических сетей, по предварительной данным, привело к пожару в многоквартирном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар, по информации пресс-службы администрации Сургута, начался в 07:45 мск 25 ноября в двухэтажном доме с 28 квартирами в поселке Дорожный, в 09:50 мск возгорание было локализовано на площади 300 кв. м. В 18:47 мск пожарные полностью ликвидировали возгорание. В результате пожара один человек погиб, шесть пострадали. Три человека, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Региональным следственным управлением СК РФ организована проверка.

"Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Если проще, то электропроводка", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения, в настоящее время в тяжелом состоянии в больнице находятся трое пострадавших, один человек выписан.

По информации пресс-службы администрации города, семи семьям предоставлены места в гостинице на ближайшие трое суток. Затем власти города будут принимать решение о размещении в муниципальном жилье. Еще восемь семей разместились у родственников. Всем пострадавшим будет выплачено до 40 тыс. рублей, а также выдадут продуктовые наборы и средства первой необходимости.