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При пожаре в жилом доме в ХМАО погибли члены одной семьи

Троим выжившим членам семьи предоставят новое жилье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноября. /ТАСС/. Мать и двое детей погибли во время пожара в жилом одноэтажном доме в селе Чантырья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО). Еще три человека, проживавшие в доме, - их родственники, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе районной администрации.

По данным МЧС, пожар произошел утром в пятницу. Возгорание ликвидировали на площади 90 кв. м. В доме располагались три жилых и одна нежилая квартиры. По данным прокуратуры, погибли три человека, ведомство ведет проверку.

"В сгоревшем доме проживала семья из шести человек - бабушка, мама, папа и трое несовершеннолетних детей. Погибли во время пожара мама и двое детей 2015 и 2017 годов рождения. Причины происшествия выясняются", - сказала собеседница.

По ее словам, троим выжившим членам семьи в пятницу предоставят новое жилье. "Также им будет выделена материальная помощь из резервного фонда главы Кондинского района. Будет оказана помощь от управления социальной защиты населения и общественных организаций, в частности, социальная лавка поможет им вещами", - добавила представить администрации.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили ТАСС, что полная ликвидация пожара и разбор завалов завершены в 12:55 (10:55 мск). "Причины пожара устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил региональный департамент общественных и внешних связей, губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования семье и поручила замгубернатора Андрею Зобницеву с привлечением соответствующих подразделений региональной комиссии по ГО и ЧС разработать дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности в жилых помещениях округа, а руководителям муниципалитетов - лично оценить фактическое положение дел в этом отношении.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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