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Жильцам сгоревшего дома в свердловском поселке Ис выделят средства на покупку квартир

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, из резервного фонда региона направят 32 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделят 32 млн рублей на приобретение квартир жильцам сгоревшего дома в поселке Ис Нижнетуринского городского округа. Соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев в пятницу, сообщил департамент информационной политики региона.

Пожар в поселке Ис возник вечером 22 ноября, жилой дом сгорел полностью. К медикам обратились шесть человек, двоих из них госпитализировали.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить из резервного фонда региона средства на приобретение жилья для погорельцев из поселка Ис. 32 млн рублей будут направлены Нижнетуринскому городскому округу на покупку квартир на вторичном рынке. Такое решение было принято 29 ноября на встрече главы региона с жильцами сгоревшего дома", - говорится в сообщении.

Для жильцов сгоревшего дома организовано горячее питание, предложено временное жилье, но многие предпочли остановиться у родственников и знакомых.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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