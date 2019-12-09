Силовики не нашли подозрительных предметов в школе в Югре после сообщения о минировании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили подозрительных предметов в школе № 11 Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) после звонка о возможном минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ОВД.

"Сотрудники правоохранительных органов завершили обследование школы. Подозрительных предметов не найдено. Учебный процесс возобновился", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, звонившего в настоящее время ищет полиция. "Идут оперативные мероприятия. Он (звонивший - прим. ТАСС) не задержан", - уточнила она.

Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах Югры, в понедельник была эвакуирована школа № 11 Нижневартовска после анонимного звонка. По данным источника, звонивший, предположительно, ребенок.