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Силовики не нашли подозрительных предметов в школе в Югре после сообщения о минировании

В пресс-службе городского ОВД сообщили, что звонившего ищет полиция

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили подозрительных предметов в школе № 11 Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) после звонка о возможном минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ОВД.

"Сотрудники правоохранительных органов завершили обследование школы. Подозрительных предметов не найдено. Учебный процесс возобновился", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, звонившего в настоящее время ищет полиция. "Идут оперативные мероприятия. Он (звонивший - прим. ТАСС) не задержан", - уточнила она.

Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах Югры, в понедельник была эвакуирована школа № 11 Нижневартовска после анонимного звонка. По данным источника, звонивший, предположительно, ребенок.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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