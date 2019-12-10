Полиция установила личность сообщившего о минировании школы в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов установили личность сообщившего о минировании школы № 11 Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), им оказался один из учеников, который решил таким образом побаловаться. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского ОВД.

В понедельник неизвестный позвонил на телефон экстренных служб и сообщил, что школа № 11 Нижневартовска заминирована. Как поясняли ТАСС в полиции, выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов никаких подозрительных предметов не обнаружили. Всего были эвакуированы более 30 сотрудников и свыше 80 детей.

"Установлена личность звонившего - это ребенок 2008 года рождения. Он просто баловался. Впервые замечен за таким поступком, из благополучной семьи. В момент данного поступка он был в адекватном состоянии", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, уголовное дело возбуждаться не будет, а ответственность понесут родители. "Ребенок будет поставлен на учет в полиции, в отношении него уголовное дело возбуждаться не будет. В свою очередь правоохранительные органы подготовят иск к родителям из-за ложного вызова", - добавила она.