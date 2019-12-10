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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске мальчик проходит четвертый курс реабилитации

В начале октября Ваня Фокин сделал первые шаги

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, где после взрыва 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, мальчик Ваня Фокин проходит четвертый курс реабилитации в челябинской больнице, у него остаются сложности с нервными окончаниями в ноге, сообщил ТАСС во вторник его отец Евгений Фокин.

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Ваня Фокин, которому на момент ЧП было чуть более десяти месяцев, провел под завалами 35 часов при температуре минус 25 градусов. С диагностированными закрытой черепно-мозговой травмой, переохлаждением и обморожением, сочетанными травмами мальчик был доставлен спецбортом в Москву, в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти от ампутации обмороженную ногу мальчика, он прошел несколько курсов реабилитации и в начале октября сделал первые шаги.

"Ваня с супругой в настоящий момент находятся на реабилитации в детской областной больнице Челябинска. Ему делают процедуры, которые позволят ему быстрее восстановиться, поскольку есть сложности с нервными окончаниями на ножке. Это уже четвертая наша реабилитация. В четверг их выписывают, и они возвращаются домой", - сказал отец мальчика.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. Позже при разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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