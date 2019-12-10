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Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге дал признательные показания

По версии следствия, преступление совершил 34-летней житель города, который работает инженером на одном из местных предприятий
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© Официальный сайт СУ СК РФ по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в убийстве двух девушек на окраине Екатеринбурга в августе 2018 года, дал признательные показания. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Двух девушек - одну уже погибшую, вторую еще живую - обнаружили утром 26 августа 2018 года. Вторая девушка впоследствии умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство"). Над раскрытием преступления работали следователи регионального следственного управления СК РФ и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области. В октябре 2019 года матери погибших пришли на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту. Глава ведомства тогда поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации.

10 декабря он был задержан. "Признательные показания дал только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт", - сказал Горелых. По его словам, на фигуранта громкого дела представители МВД вышли, получив информацию, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Данный тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин. По предварительным сведениям, к стрельбе по людям мужчина начал тщательно готовиться примерно за месяц до преступления. "Кто конкретно станет жертвой, вероятно, особого значения не имело, к месту будущей расправы ездил на велосипеде, там же испытывал "ствол", производил съемку территории при помощи квадрокоптера", - отметил Горелых.

По словам руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Свердловской области Сергея Мальцева, подозреваемый - 34-летней екатеринбуржец, который работает инженером на одном из местных предприятий. В ходе обыска в его квартире изъяты многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления. "Подозреваемый будет направлен для проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы с целью определения вменяемости, а также наличия или отсутствия у него психических заболеваний", - цитирует пресс-служба СУ СК слова Мальцева в распространенном сообщении.

Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга добавил журналистам, что следствие намерено обратиться в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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