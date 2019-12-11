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Новый год и Рождество - 2020

Свердловская область станет 12-м регионом России, где 31 декабря будет выходным

Распоряжение о переносе выходного дня обещал подписать губернатор Евгений Куйвашев
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. 31 декабря станет выходным днем в Свердловской области. Решение об этом принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

"В ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". За 31 декабря придется поработать в субботу, 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовится к празднику", - написал Куйвашев в среду в своем аккаунте в Instagram.

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Перенести рабочий день с 31 на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Бурятии, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме в конце ноября внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря. В пояснительной записке к нему говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьНовый год и Рождество - 2020
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