Свердловская область станет 12-м регионом России, где 31 декабря будет выходным

"В ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". За 31 декабря придется поработать в субботу, 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовится к празднику", - написал Куйвашев в среду в своем аккаунте в Instagram.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. 31 декабря станет выходным днем в Свердловской области. Решение об этом принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

Как менялись даты празднования Нового года в России

Перенести рабочий день с 31 на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Бурятии, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме в конце ноября внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря. В пояснительной записке к нему говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.