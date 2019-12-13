Количество заболевших кишечной инфекцией в Югре выросло до 73

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Число заболевших в детском саду Ханты-Мансийска, где произошло массовое заражение острой кишечной инфекцией, увеличилось до 73 случаев, четыре человека находятся на лечении в стационаре, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"На сегодня 73 заболевших, в стационаре находятся четыре человека. Среди данных 73 заболевших не только воспитанники детского сада №15 "Страна чудес" в Ханты-Мансийске, но и их родственники. Тяжелых заболевших нет", - сказал собеседник агентства.

В четверг, 12 декабря ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщали, что в детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска зарегистрированы 63 случая заражения острой кишечной инфекцией, учреждение закрыто на карантин. На лечении в стационаре находились трое детей.

По данным прокуратуры, в детском саду выявлен сальмонеллез, ведомство совместно со специалистами в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования проводит проверку. Также проверка организована региональным СУ СКР по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Все остальные образовательные учреждения города в настоящее время работают в обычном режиме.