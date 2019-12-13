{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество заболевших кишечной инфекцией в Югре выросло до 73

Четверо находятся на лечении в стационаре
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Число заболевших в детском саду Ханты-Мансийска, где произошло массовое заражение острой кишечной инфекцией, увеличилось до 73 случаев, четыре человека находятся на лечении в стационаре, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"На сегодня 73 заболевших, в стационаре находятся четыре человека. Среди данных 73 заболевших не только воспитанники детского сада №15 "Страна чудес" в Ханты-Мансийске, но и их родственники. Тяжелых заболевших нет", - сказал собеседник агентства.

В четверг, 12 декабря ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщали, что в детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска зарегистрированы 63 случая заражения острой кишечной инфекцией, учреждение закрыто на карантин. На лечении в стационаре находились трое детей.

По данным прокуратуры, в детском саду выявлен сальмонеллез, ведомство совместно со специалистами в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования проводит проверку. Также проверка организована региональным СУ СКР по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Все остальные образовательные учреждения города в настоящее время работают в обычном режиме.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Югре арестовали подозреваемую в мошенничестве с рыбой на 3 млн рублей
Женщина скрывалась от следствия более двух лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС