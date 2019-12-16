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Семье погибшего при хлопке газа в Тюмени выплатят 1 млн рублей

Инцидент произошел 7 декабря в квартире на первом этаже четырехэтажного дома

ТЮМЕНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области выплатят семье рабочего, погибшего во время хлопка газа в областном центре 1 млн рублей. Денежные компенсации предусмотрены и для трех других пострадавших в происшествии, сообщил в понедельник в социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

"Понимаю, что утешить семью [погибшего] ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь. Подписал распоряжение о выплате денежной компенсации жене [погибшего] и еще трем пострадавшим при взрыве газа", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что у 40-летнего специалиста газовой службы остались жена и дети.

Источник в правительстве Тюменской области уточнил ТАСС, что размер выплаты семье погибшего составит 1 млн рублей. Пострадавшие получат по 500 тыс. рублей каждый.

В субботу, 7 декабря в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Павла Шарова в Тюмени произошла утечка бытового газа. После этого вечером при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа, мужчина погиб на месте. Трое жителей дома получили ожоги и были доставлены в больницу областного центра.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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