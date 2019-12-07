Один человек погиб при взрыве газа и пожаре в жилом доме в Тюмени

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа и пожар произошли в жилом доме в Тюмени, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:40 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходил пожар в результате взрыва газовоздушной смеси. Три человека пострадали и один погиб", - сказали в ведомстве.

От хлопка погиб газовщик, его коллега получил травмы. Остальные пострадавшие - жители квартиры.

В 16:03 мск пожар в квартире был потушен, его площадь составила 8 кв. м. В результате ЧП повреждена входная дверь квартиры, нарушено остекление на трех этажах подъезда. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Двое пострадавших госпитализированы, третий проходит обследование, сообщили журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения региона. "Двое пострадавших доставлены в реанимацию ожогового отделения областной больницы № 1, их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна пострадавшая доставлена в областную больницу №2 с подозрением на черепно-мозговую травму, сейчас она проходит комплексное обследование", - отметили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы администрации Тюмени сообщил ТАСС, что одиннадцать человек, которые прописаны в поврежденном доме, получили после ЧП предложение временно разместиться в гостинице "Колос".

"Газ в здании отключен, для 11 человек, которые [в доме] находятся по прописке, предложено на время разместиться в гостинице "Колос", - сказал представитель пресс-службы.

Дом № 10а на улице Павла Шарова, где произошло ЧП, построен Тюменской домостроительной компанией в 2019 году. По данным управляющей компании "Дуэт", в доме четыре этажа, он газифицирован.