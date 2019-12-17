Сетевые магазины Курганской области прекратили продажу снюсов

Ранее губернатор региона Вадим Шумков написал на своей странице в Instagram, что торговым сетям и точкам предложили самостоятельно убрать из продажи снюсы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Продажа сосательных и жевательных смесей, в составе которых присутствует никотин (снюсов и пэков), полностью прекращена в федеральных и региональных сетевых магазинах на территории Курганской области. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель губернатора региона Владимир Архипов.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"На данный момент проведена системная работа по ограничению продажи данных никотиновых пэков. По поручению губернатора включились в работу и областная дума, и департамент экономического развития. Полностью прекращена продажа в федеральных и региональных сетях, остались розничные торговые объекты. Кто продает, пошли полностью на взаимодействие и полностью ограничили продажу этих смесей: 90% сразу же убрали с прилавков - это и федеральные сети, и региональные сети", - сказал он.

Архипов отметил, что до недавнего времени продажа снюсов и пэков велась в 45 торговых объектах на территории региона. Сейчас выявлена продажа в Кургане, Шадринске и нескольких районах области.

В регионе 24 декабря планируют рассмотреть законопроект об ограничении продажи детям сосательных и жевательных смесей, в составе которых присутствует никотин, об установлении административной ответственности за продажу таких веществ. В частности, в регионе планируют урегулировать продажу снюсов и пэков в интернете.