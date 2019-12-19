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Рейс Тюмень - Сургут отправлен с заменой борта после задержки из-за технеисправности

Задержка составила более трех часов

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Пассажиры рейса Тюмень - Сургут авиакомпании Utair вылетели в аэропорт назначения после трехчасовой задержки из-за технической неисправности самолета прибывшим на замену бортом. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

"Вылет рейса Тюмень - Сургут благополучно совершил самолет Ан-24 авиакомпании Utair, прибывший на замену авиалайнера ATR-72, который не смог выполнить вылет из-за технической неисправности борта. Рейс был задержан более чем на три часа. Все это время пассажиры находились в зоне посадки, никто от полета не отказался", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что прилет в Сургут запланирован на 12:15 часов (10:15 мск). По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, ранее прилет борта ожидался в 09:00 (07:00 мск).

Теги
РоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округ
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