Число госпитализированных детей и работников детсада в Копейске выросло до 13

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Количество детей и работников детского сада № 34 в Копейске Челябинской области, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции, увеличилось до 13, сообщила пресс-служба городской администрации.

В понедельник прокуратура региона сообщила, что из детсада с пищевой токсикоинфекцией были госпитализированы восемь детей и воспитатель. По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, всего заболели 16 человек.

"По состоянию на 24 декабря в Копейской городской больнице находятся на лечении 12 человек, из них двое взрослых, в Детской клинической больнице № 8 Челябинска - 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка, организована дезинфекция помещений, проводятся лабораторные исследования.