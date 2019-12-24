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Число госпитализированных детей и работников детсада в Копейске выросло до 13

В понедельник прокуратура региона сообщила о девяти госпитализированных с пищевой токсикоинфекцией

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Количество детей и работников детского сада № 34 в Копейске Челябинской области, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции, увеличилось до 13, сообщила пресс-служба городской администрации.

В понедельник прокуратура региона сообщила, что из детсада с пищевой токсикоинфекцией были госпитализированы восемь детей и воспитатель. По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, всего заболели 16 человек.

"По состоянию на 24 декабря в Копейской городской больнице находятся на лечении 12 человек, из них двое взрослых, в Детской клинической больнице № 8 Челябинска - 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка, организована дезинфекция помещений, проводятся лабораторные исследования.

Теги
РоссияЧелябинская область
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