В МЧС назвали основную версию причины пожара в тюменском хостеле

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в тюменском хостеле, в котором один из постояльцев погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Рассматривалось несколько версий, начиная от неисправных электроприборов и заканчивая человеческим фактором. Пока речь идет о коротком замыкании электропроводки - это основная версия случившегося. Полную картину произошедшего уже составят следственные органы", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в хостеле на улице Олега Кошевого в Тюмени поступило 24 декабря в 18:55 (16:55 мск ). Горел третий этаж и кровля трехэтажного частного дома на площади 300 кв. метров. Один человек погиб, трое были госпитализированы с ожогами и отравлениями продуктами горения, шестнадцать других постояльцев, среди которых трое детей, размещены в пункте временного размещения - в гостинице "Колос". По факту гибели одного из постояльцев хостела при пожаре следственным управлением СК РФ по Тюменской области начата доследственная проверка.