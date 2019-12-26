Число погибших при пожаре в хостеле в Тюмени увеличилось до двух

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в частном доме в Тюмени, где располагался хостел, возросло до двух человек, по факту их гибели возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области по факту гибели двух мужчин в жилом доме (хостеле - прим. ТАСС) по улице Олега Кошевого города Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 24 декабря на третьем этаже жилого дома, в котором хозяева сдавали комнаты, произошло возгорание. На момент пожара в доме находились собственники и 38 постояльцев. После тушения пожара на первом этаже были обнаружены тела двух мужчин. Остальным жильцам удалось спастись, троим была оказана медицинская помощь.

"Следователи устанавливают личности погибших, также проведены осмотры места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания", - сообщает ведомство.

Сообщение о пожаре в хостеле на улице Олега Кошевого в Тюмени поступило 24 декабря в 18:55 (16:55 мск). Горел третий этаж и кровля трехэтажного частного дома площадью 300 кв. метров. Трое пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлениями продуктами горения, шестнадцать других постояльцев, среди которых трое детей, находятся в пункте временного размещения - в гостинице "Колос".