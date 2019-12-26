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СК предлагает оборудовать все пассажирские суда ремнями безопасности после ЧП в Югре

14 сентября теплоход "Метеор" сел на мель в районе села Перегребное, в результате инцидента за медицинской помощью обратились 19 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ направило предложение в Минтранс РФ по корректировке нормативов обеспечения пассажирских судов ремнями безопасности после того, как теплоход сел на мель на реке Малая Обь в Югре, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Роман Кашин.

Пассажирское судно "Метеор", следовавшее из поселка городского типа Березово в Ханты-Мансийск, село на мель в районе села Перегребное 14 сентября, в результате чего за медицинской помощью обратились 19 пассажиров, трое из которых были госпитализированы. 16 сентября следователи возбудили уголовное дело.

"Установлено, что судно не было оборудовано ремнями безопасности. [Согласно существующей нормативной базе] необходимость оснащения таких судов ремнями безопасности распространяется только на суда, построенные и введенные в эксплуатацию до 2016 года. Наше судно в эту категорию не попадало. В связи с чем мы направили предложение в Министерство транспорта РФ для проработки вопроса об оснащении всех водных судов ремнями безопасности", - сказал Кашин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что предложение было поддержано центральным аппаратом СК РФ.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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