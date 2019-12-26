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Челябинские депутаты запретили продавать никотиносодержащую продукцию детям

Запрет касается в том числе снюсов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли региональный закон, который запрещает продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе снюсов, сообщили ТАСС в пресс-службе Заксобрания.

"Принят законопроект "Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области". Его направят губернатору Челябинской области Алексею Текслеру для подписания и опубликования", - говорится в сообщении.

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Из текста закона следует, что он устанавливает полный запрет на продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, в том числе снюсов и конфет, содержащих никотин. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, то он вправе потребовать паспорт. Закон вступит в действие через 10 дней после подписания губернатором и опубликования.

Аналогичные запреты установлены в ряде других регионов России.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.

Теги
РоссияЧелябинская область
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