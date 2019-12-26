Челябинские депутаты запретили продавать никотиносодержащую продукцию детям

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли региональный закон, который запрещает продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе снюсов, сообщили ТАСС в пресс-службе Заксобрания.

"Принят законопроект "Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области". Его направят губернатору Челябинской области Алексею Текслеру для подписания и опубликования", - говорится в сообщении.