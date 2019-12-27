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В Тюмени ликвидировали пожар в многоквартирном доме

В результате ЧП пострадали 11 человек

ТЮМЕНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном доме в Тюмени, в результате которого пострадали 11 человек, ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Площадь возгорания в многоквартирном доме улице Олимпийская, 12А, в Тюмени составила 50 кв. метров. Пожар полностью ликвидирован в 12:30 местного времени. В данный момент, специалисты устанавливают причины случившегося", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании на первом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома поступило в 11:30 (09:30 мск). Эвакуированы 36 жильцов, 11 человек пострадали, трое госпитализированы. На месте пожара работали 64 человека и 17 единиц техники, активное содействие в тушении оказывали сотрудники Росгвардии.

Теги
РоссияТюменская область
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