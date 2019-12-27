При пожаре в девятиэтажке в Тюмени пострадали 11 человек

ТЮМЕНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Одиннадцать человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме Тюмени, трое их них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Пожар произошел в пятницу утром на первом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома по улице Олимпийская 12А в Тюмени.

"Вызов поступил в 11:33 часов (09:13 мск), прибытие бригады скорой помощи - 11:41 часов (09:41 мск). На месте происшествия дежурит две бригады скорой медицинской помощи. Всего 11 обращений за медицинской помощью: двоих с подозрением на отравление продуктами горения доставили в областную клиническую больницу № 1 Тюмени, еще один пациент с подозрением на травму голени доставлен в областную клиническую больницу № 2 в Тюмени. Остальные отказались от доставки в стационар, помощь оказана на месте, пострадавших среди детей нет", - сообщили в пресс-службе.

Информация о возгорании поступила в 11:30 (09:30 мск). В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области ранее сообщили, что из здания спасены 19 человек, из них восемь детей, 36 человек эвакуированы. Ликвидации открытого горения объявлена в 12:16 (10:16 мск).