В Челябинской области почтили память погибших при обрушении дома в Магнитогорске

ТАСС, 31 декабря. Панихиды по погибшим 31 декабря 2018 года при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске состоялись во всех храмах Челябинской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Челябинской епархии.

Год назад в многоквартирном доме в Магнитогорске после взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов, погибли 39 человек.

"Сегодня, в годовщину страшной трагедии в Магнитогорске, панихиды прошли во всех храмах [Челябинской области]. Священники и прихожане помолились об упокоении душ людей, которые погибли год назад. Глава Челябинской митрополии митрополит Григорий совершил божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе Магнитогорской епархии", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе правительства Челябинской области ТАСС сообщили, что в панихиде в Магнитогорске принял участие губернатор региона Алексей Текслер.