В Челябинской области почтили память погибших при обрушении дома в Магнитогорске

ТАСС, 31 декабря. Панихиды по погибшим 31 декабря 2018 года при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске состоялись во всех храмах Челябинской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Челябинской епархии.
Год назад в многоквартирном доме в Магнитогорске после взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов, погибли 39 человек.
"Сегодня, в годовщину страшной трагедии в Магнитогорске, панихиды прошли во всех храмах [Челябинской области]. Священники и прихожане помолились об упокоении душ людей, которые погибли год назад. Глава Челябинской митрополии митрополит Григорий совершил божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе Магнитогорской епархии", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе правительства Челябинской области ТАСС сообщили, что в панихиде в Магнитогорске принял участие губернатор региона Алексей Текслер.
Как сообщил ТАСС очевидец, в Магнитогорске у кафедрального собора люди возлагают живые цветы и игрушки к импровизированному мемориалу в виде деревянного креста, несмотря на холодную зимнюю погоду. Утром непосредственно на месте трагедии память погибших почтили 15-20 человек в основном пожилого возраста, в том числе родственники.
В пресс-службе администрации Челябинска ТАСС сообщили, что в областном центре утром у памятника Орленку прошла траурная акция с участием главы города Натальи Котовой. Жители Челябинска вспомнили погибших, возложили цветы и детские игрушки к монументу.
Утром 31 декабря 2018 года в многоквартирном доме № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске после взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении.