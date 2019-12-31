Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в пункт назначения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавшего рейс из Новосибирска в Москву, вылетели в пункт назначения резервным бортом. Как следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет вылетел в 14:41 (12:41 мск).

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за неисправности одного из двигателей во вторник. Посадка прошла благополучно, пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены всем необходимым.

Уральское следственное управление СК РФ на транспорте проводит проверку по факту авиаинцидента.