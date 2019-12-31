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Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в пункт назначения

Борт, направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в Кольцово из-за неисправности двигателя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавшего рейс из Новосибирска в Москву, вылетели в пункт назначения резервным бортом. Как следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет вылетел в 14:41 (12:41 мск).

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за неисправности одного из двигателей во вторник. Посадка прошла благополучно, пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены всем необходимым.

Уральское следственное управление СК РФ на транспорте проводит проверку по факту авиаинцидента.

Теги
РоссияНовосибирская областьСвердловская область
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