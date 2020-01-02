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Полиция Екатеринбурга нашла мужчину, открывшего стрельбу в новогоднюю ночь

Им оказался ранее не судимый местный житель, который в настоящий момент отпущен под подписку о невыезде. Кроме того, установлено, что огонь велся из охолощенного автомата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Полицейские Екатеринбурга установили личность мужчины, который стрелял в воздух в новогоднюю ночь в одном из дворов города. Его на данный момент отпустили под подписку о невыезде, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате стрельбы никто не пострадал. Об инциденте стало известно из обнародованного 1 января жителями Екатеринбурга видеоролика.

"Сотрудники отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу по горячим следам вычислили и задержали подозреваемого в стрельбе у жилого дома по улице Тверитина. <…> Им оказался житель 1971 года рождения ранее не судимый, нигде не работающий. Как он пояснил при допросе в уголовном розыске, таким образом, он выразил охватившие его положительные эмоции в связи с наступившим 2020 годом. <…> В отношении подозреваемого полицейские из подразделения дознания ОП №7 УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство)", - сказал Горелых.

По его словам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. "Орудие преступления оперуполномоченные изъяли в соседней квартире, куда он его спрятал в надежде, что его не найдут. Ствол также изъяли, представители МВД направили его на экспертизу. Убить или ранить человека из него невозможно, так как это охолощенный светозвуковой автомат, который имеется в продаже в специализированных магазинах областного центра", - отметил Горелых.

Теги
РоссияСвердловская область
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