Спасатели обнаружили рыбаков, застрявших в лесу на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Спасатели нашли и вернули домой рыбаков, которые почти сутки не могли выбраться из леса из-за поломки машины в Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели отправились на помощь застрявшей в 10 километрах от поселка Ликино Гаринского городского округа группе рыбаков, передвигавшихся на трех внедорожниках. Рыбаки не могли выбраться из леса как минимум с вечера 5 января.

"Спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда на снегоходах добрались до рыбаков, попросивших о помощи в связи с поломкой одного из автомобилей. Специалисты службы спасения Свердловской области помогли вызволить из глубокого, размокшего снега два исправных внедорожника. Рыбаки в сопровождении спасателей на своих транспортных средствах добрались в поселок Первомайский Серовского городского округа. Жизни и здоровью рыбаков ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вопрос об эвакуации оставшегося в лесу неисправного внедорожника владелец будет решать самостоятельно.