{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели обнаружили рыбаков, застрявших в лесу на Урале

Их жизни ничего не угрожает

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Спасатели нашли и вернули домой рыбаков, которые почти сутки не могли выбраться из леса из-за поломки машины в Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели отправились на помощь застрявшей в 10 километрах от поселка Ликино Гаринского городского округа группе рыбаков, передвигавшихся на трех внедорожниках. Рыбаки не могли выбраться из леса как минимум с вечера 5 января.

"Спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда на снегоходах добрались до рыбаков, попросивших о помощи в связи с поломкой одного из автомобилей. Специалисты службы спасения Свердловской области помогли вызволить из глубокого, размокшего снега два исправных внедорожника. Рыбаки в сопровождении спасателей на своих транспортных средствах добрались в поселок Первомайский Серовского городского округа. Жизни и здоровью рыбаков ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вопрос об эвакуации оставшегося в лесу неисправного внедорожника владелец будет решать самостоятельно.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Полиция задержала водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком в Тюменской области
В результате ДТП два человека погибли, девять получили травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС