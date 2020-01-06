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На Ямале возобновили закрытое из-за непогоды движение транспорта на автозимниках

В частности, на зимнике Коротчаево - Красноселькуп открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн

ТАСС, 6 января. Закрытое из-за непогоды движение транспорта на зимних автомобильных дорогах возобновлено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства региона.

"Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО), Салехард - Надым - открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Коротчаево - Красноселькуп - открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал о закрытии движения транспорта по двум зимникам в ЯНАО - Салехард - Надым и Коротчаево - Красноселькуп - в связи с резким ухудшением погоды, сильным порывистым ветром, метелью, обильным снегопадом, недостаточной видимостью.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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