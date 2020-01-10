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Все зимние дороги Ямала закрыли из-за непогоды

В регионе наблюдаются сильный порывистый ветер и ограниченная видимость

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Зимняя автодорога Коротчаево - Красноселькуп протяженностью 132 км в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыта из-за непогоды, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО. В четверг сообщалось о закрытии еще двух зимников: Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Салехард - Надым.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильный порывистый ветер, ограниченная видимость) с 08:00 (06:00 мск) 10 января закрыто движение для всех транспортных средств по автомобильной дороге Коротчаево - Красноселькуп, в том числе зимник", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному, 10 января на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления: в отдельных районах округа метель, ветер с порывами 17-22 м/с.

Всего на Ямале четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, в том числе Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), которая на сегодняшний день не введена в эксплуатацию.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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