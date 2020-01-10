В Екатеринбурге год колонии-поселения получил водитель автобуса, сбивший двух человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 45-летнему водителю маршрутного автобуса Денису Купыреву, который в июле 2019 года сбил двух пешеходов на одном из городских перекрестков. Как сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры, его приговорили к году колонии-поселения.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Купыреву наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вину Купырев признал в полном объеме, уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Пассажирский автобус совершил наезд на двух пешеходов в Екатеринбурге 28 июля 2019 года, когда они переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшие - 64-летний мужчина и его 68-летняя супруга - попали в больницу в тяжелом состоянии. Мужчина через некоторое время скончался.