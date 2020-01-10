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Эвакуированная из Ирака в Югру девочка в феврале пойдет в детский сад

Ребенок прибыл в регион в ноябре 2019 года, сейчас он живет с бабушкой и старшим братом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, чья мама, уроженка Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), находится в тюрьме Ирака, в феврале пойдет в детский сад в одном из городов Югры. Ее адаптация проходит успешно, сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

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Ранее Моховикова сообщила ТАСС, что одна из жительниц Югры уехала из региона вслед за мужем в Сирию, где родила девочку. В настоящее время женщина находится в тюрьме в Ираке, она осуждена за пособничество терроризму. Сведений об отце девочки, по словам омбудсмена, нет. 20 ноября 2019 года девочка прибыла в Югру, сейчас она живет с бабушкой и старшим братом. Брат родился в ХМАО, мать забрала его в Сирию. В Югру он был возвращен в первой половине 2019 года.

"Все документы собраны. В феврале девочка пойдет в детский сад, там ей уже выделили место. Он располагается рядом с домом. До этого времени она будет проходить диспансеризацию как ребенок, оставшийся без попечения родителей", - сказала собеседница агентства.

Моховикова отметила, что несколько дней назад она побывала в гостях у девочки и вручила новогодние подарки. "Посмотрела на условия, в которых она живет вместе с братом. Нареканий нет. Девочка сразу побежала ко мне на руки. Очень веселая. Заметно, что адаптация проходит успешно", - уточнила Моховикова.

Она добавила, что семья благополучная, а смена климата на детях никак не сказалась.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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