В Югре задержали подозреваемого в краже банкомата с 6 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одного из четырех подозреваемых в краже банкомата с 6,3 млн рублей из торгового центра "Мега" в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Еще троих соучастников ищут, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства.

Ранее в пресс-службе УМВД по Югре ТАСС сообщали, что утром 11 декабря 2019 года в Мегионе из торгового центра "Мега" неизвестные вынесли банкомат одного из кредитных учреждений, в котором находилось 6,3 млн рублей. Банкомат находился на выходе из здания и в поле зрения видеокамер не попадал. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. ("Кража"). Как уточнял источник ТАСС в силовых структурах региона, банкомат принадлежит Газпромбанку.

"Одного из подозреваемых в совершении преступления, 27-летнего гражданина Республики Молдова, полицейские задержали в Нижневартовске, при обыске у него была изъята часть похищенных денежных средств. В настоящее время задержанный арестован. В квартире злоумышленников, были обнаружены инструменты, которыми они совершили взлом дверей торгового центра и банкомата", - говорится в сообщении.

По данным полиции, к преступлению причастны четверо человек. Полицейским удалось выяснить их личности, машины, на которых они передвигались в день кражи, и место временного проживания. Сам банкомат без денег обнаружен на территории одного из дачных кооперативов.

Как уточняется в сообщении, подозреваемые взломали двери торгового центра и вынесли банкомат, при этом вход в здание не был оборудован сигнализацией и дополнительно не охранялся, видеонаблюдение также отсутствовало. "По словам задержанного, кража была спланирована заранее. Для совершения преступления был приобретен подержанный автомобиль, средства мобильной связи, а также арендована квартира в Нижневартовске, в которой хранился инструмент и в дальнейшем были поделены похищенные деньги", - поясняется в пресс-релизе.