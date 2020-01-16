Сотрудники мэрии Екатеринбурга, где проходила эвакуация, возобновили работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга, сотрудники которой были эвакуированы из здания из-за сообщения о "минировании" в четверг днем, возобновила работу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии в официальном телеграм-канале в четверг.

"Проверка здания администрации города Екатеринбурга завершена. Сотрудники возвращаются на рабочие места", - говорится в сообщении.

Также к работе вернулись сотрудники "Почты России", которые были эвакуированы из здания главпочтамта, сообщила ТАСС руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал "Почта России" Анна Первушина.

В среду, 15 января, в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании" был усилен пропускной режим в школах и детских садах. Ранее в этот же день сотрудники полиции и МЧС проверяли здание Арбитражного суда Екатеринбурга. После проверки в учреждениях опасных предметов обнаружено не было.