{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники мэрии Екатеринбурга, где проходила эвакуация, возобновили работу

К работе также вернулись сотрудники "Почты России", эвакуированные из здания главпочтамта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга, сотрудники которой были эвакуированы из здания из-за сообщения о "минировании" в четверг днем, возобновила работу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии в официальном телеграм-канале в четверг.

"Проверка здания администрации города Екатеринбурга завершена. Сотрудники возвращаются на рабочие места", - говорится в сообщении.

Также к работе вернулись сотрудники "Почты России", которые были эвакуированы из здания главпочтамта, сообщила ТАСС руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал "Почта России" Анна Первушина.

В среду, 15 января, в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании" был усилен пропускной режим в школах и детских садах. Ранее в этот же день сотрудники полиции и МЧС проверяли здание Арбитражного суда Екатеринбурга. После проверки в учреждениях опасных предметов обнаружено не было.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Свердловский театр музкомедии представит два спектакля на "Русских сезонах" во Франции
Они пройдут 4 и 5 июня в Париже
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС