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В Роспотребнадзоре назвали причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре

В середине декабря 2019 года в дошкольном учреждении "Страна чудес" в Ханты-Мансийске заболели более 70 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 января. /ТАСС/. Нарушения технологии приготовлении блюд из птицы привели к вспышке сальмонеллеза в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в середине декабря прошлого года, где заболели более 70 человек. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении территориального отдела Роспотребнадзора.

"Как предполагаемый источник рассматривается продукция птицеводства, в которой обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Факторами передачи инфекции послужили готовые блюда, приготовленные с нарушением технологии", - говорится в сообщении.

По уточенной информации территориального отдела Роспотребнадзора, что в общей сложности заболело 72 человека. Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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