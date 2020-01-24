Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в Ереван резервным бортом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс Екатеринбург - Ереван и совершившего вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси, вылетели резервным бортом, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По предварительным данным, 07:35 (05:35 мск) из аэропорта Кольцово вылетел Airbus А-320, выполняющий рейс по маршруту Екатеринбург - Ереван. В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, командир судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. На борту находились 65 пассажиров, из них двое детей, и шесть членов экипажа.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет вылетел в пункт назначения в 10:35 (08:35 мск).

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. Также Свердловская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения "Уральскими авиалиниями" законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей, говорится в сообщении ведомства.