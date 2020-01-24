{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в Ереван резервным бортом

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ и Свердловская транспортная прокуратура проводят проверки после инцидента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс Екатеринбург - Ереван и совершившего вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси, вылетели резервным бортом, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По предварительным данным, 07:35 (05:35 мск) из аэропорта Кольцово вылетел Airbus А-320, выполняющий рейс по маршруту Екатеринбург - Ереван. В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, командир судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. На борту находились 65 пассажиров, из них двое детей, и шесть членов экипажа.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет вылетел в пункт назначения в 10:35 (08:35 мск).

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. Также Свердловская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения "Уральскими авиалиниями" законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей, говорится в сообщении ведомства.

Теги
АрменияРоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Банк ДОМ.РФ выдал кредит на строительство жилья крупному девелоперу Свердловской области
Застройщику открыта кредитная линия в размере 754 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС