Пассажиры задержанного в Челябинске из-за неисправности самолета вылетели в ЯНАО

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Пассажиры задержанного более чем на 18 часов из-за неисправности самолета рейса Челябинск - Новый Уренгой авиакомпании "ЮВТ Аэро" вылетели из аэропорта в место назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло авиагавани.

"ЮВТ Аэро" перенесла рейс с 12:10 мск пятницы на 07:40 мск субботы. Bombardier CRJ200 авиакомпании, который должен был лететь из Челябинска в Новый Уренгой, не мог вылететь из Казани по причине технической неисправности.

"Рейс ЮВ 583 назначением до Нового Уренгоя вылетел", - указано на табло.

Ранее ТАСС сообщал, что в терминале внутренних воздушных линий Международного аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова находились 28 пассажиров рейса до Нового Уренгоя. По данным пресс-службы аэропорта, партнеры "ЮВТ Аэро" - Центральное агентство воздушных сообщений - предоставили им положенные в таких случаях питье и пищу.