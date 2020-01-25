Челябинская прокуратура проводит проверку из-за задержки рейсов в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Челябинская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки более чем на 19 часов рейса Челябинск - Новый Уренгой, а также рейса Казань - Челябинск (более чем на шесть часов). Об этом сообщила в субботу пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"24 января произошла задержка отправления воздушного судна сообщением Челябинск - Новый Уренгой в связи с поздним прибытием рейса из Казани. Вылет из аэропорта Челябинск выполнен 25 января в 08:03 (мск), спустя более 19 часов. Задержка повлекла изменение времени вылета следующего рейса по маршруту Челябинск - Казань с 07:50 на 14:00 (мск). Челябинская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержек двух авиарейсов авиакомпании "ЮВТ Аэро" (зарегистрирована в Республике Татарстан) из аэропорта Челябинск в Новый Уренгой и Казань", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проверено, своевременно ли авиаперевозчик предоставил резервное воздушное судно, а также обеспечил ли пассажирам оказание обязательных услуг, предусмотренных при задержках рейсов.

"ЮВТ Аэро" перенесла рейс с 12:10 (мск) пятницы на утро субботы - Bombardier CRJ200 авиакомпании, который должен был лететь из Челябинска в Новый Уренгой, не мог вылететь из Казани из-за технической неисправности. В результате 28 пассажиров не смогли улететь и находились в терминале внутренних воздушных линий Международного аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова.