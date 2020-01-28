Около тысячи туристов из УФО могут вернуться из Китая до 6 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Возвращение около тысячи туристов Уральского федерального округа (УФО) из Китая планируется завершить до 6 февраля. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Мы полагаем, что на этот момент у нас более тысячи уральцев находится на территории Китая. Несложно сосчитать тех, кто находится на острове Хайнань, потому что там у нас осуществляется прямая авиационная перевозка чартодержателем - компанией Tez Tour. Сейчас они работают исключительно на вывоз. [Жители Урала], которые находятся в КНР в качестве туристов, уже 4-6 февраля покинут эту страну", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.