{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Около тысячи туристов из УФО могут вернуться из Китая до 6 февраля

Директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что вывозом уральцев занимается компания Tez Tour

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Возвращение около тысячи туристов Уральского федерального округа (УФО) из Китая планируется завершить до 6 февраля. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы полагаем, что на этот момент у нас более тысячи уральцев находится на территории Китая. Несложно сосчитать тех, кто находится на острове Хайнань, потому что там у нас осуществляется прямая авиационная перевозка чартодержателем - компанией Tez Tour. Сейчас они работают исключительно на вывоз. [Жители Урала], которые находятся в КНР в качестве туристов, уже 4-6 февраля покинут эту страну", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Прокуратура начала проверку из-за готовящейся забастовки водителей скорой в Екатеринбурге
Планируется уделить особое внимание вопросам соблюдения работодателями гарантий по оплате работы водителей, режима их труда и отдыха, а также исполнения законодательства о здравоохранении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС