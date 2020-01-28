Около тысячи туристов из УФО могут вернуться из Китая до 6 февраля

"Мы полагаем, что на этот момент у нас более тысячи уральцев находится на территории Китая. Несложно сосчитать тех, кто находится на острове Хайнань, потому что там у нас осуществляется прямая авиационная перевозка чартодержателем - компанией Tez Tour. Сейчас они работают исключительно на вывоз. [Жители Урала], которые находятся в КНР в качестве туристов, уже 4-6 февраля покинут эту страну", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.