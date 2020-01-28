Прокуратура начала проверку из-за готовящейся забастовки водителей скорой в Екатеринбурге

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поручила провести проверку информации о невыплате зарплаты водителям скорой помощи в Екатеринбурге, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой РФ поручено прокуратуре Свердловской области проверить сведения, размещенные в ряде интернет-изданий. СМИ сообщили о готовящейся забастовке водителей нескольких подстанций скорой помощи Екатеринбурга в связи с ухудшением условий труда и его оплаты", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе проверки прокуроры уделят особое внимание вопросам соблюдения работодателями гарантий по оплате работы водителей, режима их труда и отдыха, а также исполнения законодательства о здравоохранении. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, в том числе по недопущению срывов оказания качественной медицинской помощи.