В горздраве Екатеринбурга убеждены, что водители скорой выйдут на линию ночью 1 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга убеждено, что водители скорой помощи выйдут на смену в ночь с 31 января на 1 февраля в штатном режиме, никакого "бунта" не ожидается. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства .

Ранее в понедельник екатеринбургский портал E1 сообщил, что водители трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге планируют бойкотировать смену в ночь с 31 января на 1 февраля. По данным СМИ, водителей не устраивает, что новая аутсорсинговая компания, которая будет предоставлять городу машины скорой (в Екатеринбурге часть парка машин скорой помощи - муниципальная, часть на условиях аутсорсинга предоставляет частная компания - прим. ТАСС), предлагает им оформить ИП, что, по мнению водителей, лишает их больничных, отпусков и официальной зарплаты.

"В Екатеринбурге аутсорсинг автомобилей скорой помощи внедрен на трех подстанциях из тринадцати. <…> Никакого бунта водителей скорой помощи в Екатеринбурге нет и быть не может. <…> 1 февраля новая компания-аутсорсер обязана вывести свои автомобили на линию, это условия контракта, и мы убеждены в том, что они будут выполнены. <…> На качестве и доступности медицинской помощи для жителей города это никоим образом не скажется", - сообщили в горздраве.

В управлении добавили, что вопрос о переходе водителей прежней аутсорсинговой компании к новой находится не в их компетенции. "Это вопрос трудовых взаимоотношений между водителями и компанией", - уточнили там.