На Ямале запретили продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Закон, запрещающий реализацию и распространение никотиносодержащих смесей наподобие снюса несовершеннолетним детям и подросткам, принят в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.

"В регионе принят закон, запрещающий реализацию и распространение снюсов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Нарушителей ждет административный штраф, для граждан он составляет от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических - от 20 до 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.