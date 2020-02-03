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На Ямале запретили продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что решение было принято в округе после нескольких случаев отправления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Закон, запрещающий реализацию и распространение никотиносодержащих смесей наподобие снюса несовершеннолетним детям и подросткам, принят в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.

"В регионе принят закон, запрещающий реализацию и распространение снюсов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Нарушителей ждет административный штраф, для граждан он составляет от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических - от 20 до 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, решение о запрете продажи детям и подросткам опасных никотиновых смесей было принято в округе после нескольких случаев отправления. "С начала текущего года на Ямале Роспотребнадзором совместно с полицией в ходе рейдов в торговых точках выявлено 64 партии снюсов (в количестве 439 единиц). Вся продукция арестована и изъята из оборота", - уточнили в пресс-службе.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности никотиносодержащих смесей среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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