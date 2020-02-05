Борт из Москвы на Ямал вылетел из Югры с задержкой более чем на 16 часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) вылетел из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в пункт назначения, сообщили в среду ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск. Опоздание превысило 16 часов

По данным синоптиков, во вторник в Новом Уренгое температура воздуха составляла минус 13-15 градусов. При этом порывы ветра достигали 18 м/с. По информации на сайте авиакомпании "Аэрофлот", самолет рейса SU-1520 вылетел из Москвы (Шереметьево) 4 февраля в 10:19 мск. Он должен был приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя во вторник в 16:10 (14:10 мск). Однако он сел в Нижневартовске в 17:14 (15:14 мск). Его вылет изначально был запланирован на 06:00 (04:00 мск) среды, а прибытие в Новый Уренгой в 07:14 (05:14 мск).

"Самолет вылетел в 09:39 (07:39 мск)", - сказал собеседник агентства.

По информации на сайте авиакомпании "Аэрофлот", пассажиры пробыли в Нижневартовске более 16 часов. Самолет должен прибыть в Новый Уренгой в 10:40 (08:40 мск).