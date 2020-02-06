ФАС передала в правоохранительные органы дело о мусорном коллапсе 2018 году в Челябинске

Осенью 2018 года власти Челябинска объявляли режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Позже режим был снят.

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) передало в правоохранительные органы дело в отношении областных и городских властей, а также подрядных организаций, действия которых, по данным ведомства, привели к мусорному коллапсу в Челябинске в 2018 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления.

"Информация о деле в отношении правительства Челябинской области, Министерства экологии Челябинской области, администрации Челябинска, ООО "Полигон ТБО", МУП "Горэкоцентр" и ООО "ЦКС" передана в правоохранительные органы. <…> Антиконкурентные действия участников данного соглашения были выявлены в связи с прекращением в сентябре 2018 года вывоза на городскую свалку твердых коммунальных отходов, образовавшихся от жилищного фонда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что антимонопольная служба просит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В 2018 году в Челябинске по иску Росприроднадзора за нарушения в работе городской свалки суд аннулировал лицензию муниципального предприятия "Горэкоцентр". После этого администрация Челябинска 25 сентября 2018 года ввела режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор после отказа подрядчиков его вывозить из-за переноса свалки в отдаленный район. Власти привлекли новых подрядчиков, которым выделили на решение проблемы средства и резервную технику из различных муниципалитетов региона. 8 октября того же года режим ЧС был снят.

Подробности дела

По данным управления ФАС, правительство Челябинской области в ноябре 2018 года приняло порядок, положения которого предусматривали возможность получения субсидии из регионального бюджета исключительно компанией "Полигон ТБО". При этом реальных оснований для получения этих денег не было. Общая сумма полученных компанией субсидий превысила 32 млн рублей.

Администрацией Челябинска в свою очередь распорядилась закрыть городскую свалку на следующий день после публикации порядка о субсидиях. Это привело к остановке вывоза твердых коммунальных отходов из дворов.

В это же время администрация обеспечила возможность компании "ЦКС" вывозить мусор в Челябинске до утверждения единого тарифа, то есть до начала деятельности компании в качестве регоператора. После "ЦКС" заключила договор с "Полигон ТБО" на условиях безвозмездного оказания услуг. При этом хозяйствующие субъекты, ранее привлеченные муниципальным предприятием "Горэкоцентр" в качестве соисполнителей, а также компания "Горэкоцентр+" и его соисполнители не обладали информацией о порядке получения льготы на услуги полигона, об условиях, периоде и порядке расчета массы отходов, которая может быть размещена на полигоне.

В итоге администрацией Челябинска был введен режим чрезвычайной ситуации, что позволило администрациям районов города заключить без проведения торгов муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов.