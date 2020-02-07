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Полиция не нашла признаков преступления в сатирическом ролике о курганском правительстве

В октябре 2019 года ведомство инициировало проверку по факту размещения в интернете видеоролика о губернаторе Курганской области, в котором используется фрагмент фильма "Бункер" о Третьем рейхе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы не обнаружили признаков преступления в размещении курганским блогером сатирического видеоролика о правительстве региона с фрагментами фильма о Третьем рейхе. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Ранее ТАСС сообщал, что в октябре прошлого года полиция инициировала проверку по факту размещения в интернете видеоролика о губернаторе Курганской области Вадиме Шумкове, в котором используется фрагмент фильма "Бункер" о Третьем рейхе.

"Проверка завершена, признаков преступления либо административного правонарушения не установлено", - сказали в пресс-службе.

Сатирический видеоролик - "Закрытое совещание в кабинете Шумкова" - был размещен 23 октября и набрал на момент начала проверки правоохранительных органов почти 13,5 тыс. просмотров. Создатель видеоролика тогда сообщал, что после публикации видео и допроса у него изъяли компьютер.

Теги
РоссияКурганская область
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