Двух детей, находящихся в сирийском лагере, могут перевезти в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Двое детей, которые на данный момент находятся в лагере в Сирии, имеют родственников в Свердловской области, сообщил ТАСС в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков, добавив, что со своей стороны предпринимает все действия для воссоединения с ними детей.

"В лагере остались два ребенка до трех лет. У детей не оформлено гражданство. Буквально сегодня мы начали эту тему обсуждать: вопросы с гражданством будут решать. У этих двух детей родственники обнаружены только на территории Свердловской области, и мы приложим все усилия, чтобы они воссоединились с родственниками", - сказал он и добавил, что родственников подтвердили с помощью ДНК-тестов.

В понедельник ночью, отмечал Мороков, четверо детей, ранее доставленных из Сирии в Москву, уже прибыли в Свердловскую область.

Как сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, всего из Сирии в Россию вернулись 26 детей в возрасте от двух до 17 лет, десять человек - старше 10 лет, основная группа - это дети в возрасте от шести до восьми лет. Следующим этапом возвращения детей, по словам омбудсмена, будут совсем маленькие.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство". Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.